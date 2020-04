Sampdoria in cerca di un attaccante: occhi in casa Brescia

In attesa di comprendere cosa accadrà alla stagione interrotta, le squadre si tuffano sul mercato. La Sampdoria sta cercando rinforzi per il proprio reparto avanzato. I blucerchiati analizzano vari profili. Attualmente, secondo quanto riportato da Tuttosport, i liguri avrebbero individuato il primo grande obiettivo in casa Brescia. Si tratta di Ernesto Torregrossa. Il giocatore era già stato corteggiato a gennaio. L’eventuale retrocessione delle Rondinelle potrebbe agevolare la trattativa per la cessione dell’attaccante.