Sampdoria, in chiusura la trattativa per l’arrivo di Pjaca

Marko Pjaca sta per diventare un giocatore della Sampdoria. L'attaccante croato, dopo essere tornato alla Juventus alla fine della scorsa stagione, è stato l'oggetto della trattativa tra blucerchiati e bianconeri. Si tratta di un ritorno allo Stadio Ferraris per il giocatore che nella stagione 2020-2021 ha collezionato 38 presenze e 3 reti con la maglia del Genoa. In questo pomeriggio arriverà la chiusura della trattativa tra i due club, con Pjaca pronto a rilanciarsi dopo la stagione al Torino.