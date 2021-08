Sampdoria, interesse concreto per l’ex Genoa Scamacca

Dopo l'infortunio di Manolo Gabbiadini, la Sampdoria torna sul mercato in cerca di un attaccante.

La Sampdoria è preoccupata per l'infortunio di Gabbiadini . L'attaccante ex Napoli ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e dovrà essere valutato meglio nei prossimi giorni. I blucerchiati sono decisi a tornare sul mercato e tra i papabili nomi per l'attacco spunta quello di Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo .

TRATTATIVA - L'attaccante classe 1999 rappresenta un profilo interessante per il mister blucerchiato D'Aversa. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato di poter essere letale in Serie A. La Sampdoria vorrebbe assicurarsi Scamacca in prestito, anche se c'è da battere la concorrenza del Verona, altra squadra in cerca di un attaccante. Ma anche l'Inter starebbe pensando di prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto. 3 milioni per il prestito oneroso e 27 per il riscatto. I prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per la conclusione di questa trattativa di calciomercato. Nell'ultima stagione con la maglia del Genoa, l'attaccante italiano ha realizzato 12 gol in 29 presenze.