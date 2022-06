Sampdoria, Lanna: “Non abbiamo bisogno di cedere i big per fare mercato”

"Non abbiamo bisogno di cedere i big per poter fare mercato. Piuttosto dovremo valutare bene tutti i prestiti che rientreranno perché rischiamo di essere in tanti, anche troppi. A quel punto valuteremo anche assieme al mister ma, ripeto, non abbiamo il pensiero di dover vendere nessun big. Penso che per prima cosa dovremo muoverci in difesa. Perderemo Yoshida che non rinnoverà e Magnani è tornato al Verona dopo il prestito. Chiaramente uno o due centrali dovremo prenderli. Inoltre abbiamo anche tanti ragazzi di rientro dai prestiti , giocatori che hanno fatto più o meno bene e li valuteremo".