Sampdoria, le news delle ultime ore di calciomercato

La Sampdoria è reduce dal pareggio in extremis di ieri contro la Lazio. Archiviata la partita contro i biancocelesti, il club blucerchiato si sta concentrando sul mercato vista la chiusura fissata per oggi per le ore 20. Osti e Faggiano, uomini di mercato della società, sono al lavoro per piazzare gli ultimi colpi di mercato da mettere a disposizione per il tecnico Marco Giampaolo.