Sampdoria, le ultime di mercato

Mercato ancora in una fase statica quello della Sampdoria, guidata dal presidente Massimo Ferrero.

Calciomercato in questo momento in stand-by quello della Sampdoria, che fatica a decollare. Servirebbe una cessione eccellente per poter operare con più liquidità in entrata. Però a differenza di altre sessioni (anche per colpa della pandemia) non c'è fretta di piazzare qualcuno.