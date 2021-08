Sampdoria, le ultime di mercato

Andrea Conti è una richiesta del tecnico della Sampdoria D'Aversa. Potrebbe tornare nuovamente ad allenarlo, dopo gli ultimi mesi a Parma.

Redazione ITASportPress

Comincia a delinearsi anche il calciomercato della Sampdoria, dopo settimane in cui sembrava emergere soprattutto una grande calma. I colpi in entrata possono favorire quelli in uscite e viceversa. Andiamo a ricapitolare la situazione:

ENTRATE - Il nome più caldo in questo momento è quello del terzino destro del Milan, Andrea Conti, ormai considerato fuori dai futuri piani del tecnico rossonero Stefano Pioli. Dalle ultime indiscrezioni il tecnico blucerchiato D'Aversa, avrebbe chiesto proprio il laterale ex Atalanta. Trattativa che può concludersi in tempi abbastanza rapidi, vista la necessità del Milan di cedere gli esuberi per poter operare ancora in entrata.

USCITE - Sono tre i nomi vicini alla cessione in casa blucerchiata, si tratta di Thorsby, Bonazzoli e Colley. Il primo è vicinissimo a trasferirsi in Premier League, per giocare nel Watford. Da trovare solo la quadra legata all'ingaggio del calciatore. Anche Colley potrebbe scegliere il campionato Inglese, su di lui è vivissimo l'interesse del Brighton, la valutazione che ne fa il club del presidente Ferrero si aggira sui 10 milioni di Euro. Bonazzoli invece a breve sarà ufficializzato come nuovo calciatore della Salernitana.