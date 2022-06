Sampdoria, le ultime di mercato

La Sampdoria sta progettando la prossima stagione e per non ripetere la sofferta cavalcata verso la salvezza di quest'anno ha bisogno di alcuni innesti. La squadra di Giampaolo necessita di nuovi giocatori a centrocampo e in attacco: nelle ultime ore è girata una voce che avrebbe del clamoroso. I blucerchiati starebbero pensando all'acquisto di Cesc Fabregas, appena svincolatosi dal Monaco.