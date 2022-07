Sampdoria, le ultime di mercato

La Sampdoria è a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Come ha già sottolineato il tecnico Giampaolo, la squadra avrà bisogno di nuovi innesti per rendere la rosa competitiva ed evitare di ripetere una stagione di sofferenza come quella passata. Al momento il reparto che necessita di entrate è il centrocampo: con le partenze di Ekdal e Thorsby il vuoto in mezzo al campo deve essere colmato e la dirigenza blucerchiata sta riflettendo su diverse opzioni. I nomi caldi sono quelli di Linetty, Rog, Grassi e Kurtic, ma al momento non pare esserci nulla di concreto.