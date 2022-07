Sampdoria, le ultime di mercato

La Sampdoria si prepara per arrivare al meglio all'esordio stagionale in campionato. La squadra di Marco Giampaolo necessita di alcuni innesta per completare la rosa e il club blucerchiato è al lavoro per soddisfare i desideri del tecnico abruzzese. Tra entrate e uscite, il reparto da rinforzare è sicuramente il centrocampo dopo le partenze di Ekdal e Thorsby .

Marko Rog del Cagliari resta uno dei primi nomi per il centrocampo della Sampdoria, ma le recenti dichiarazioni del tecnico dei sardi Fabio Liverani hanno rallentato l'affare: "Ha ancora qualche problema fisico" . Decisamente più facile da prendere è Alberto Grassi del Parma che però non ottiene l'unanimità dei consensi all'interno dell'area tecnica blucerchiata. Per quanto riguarda le uscite, Fabio Depaoli è finito nel mirino del Verona. La partenza di Darko Lazovic spianerebbe la strada a una possibile trattativa, ma la cessione del blucerchiato non è una delle priorità della Sampdoria. Per il momento infatti, Depaoli è considerato il vice di Bereszynski, in attesa del rientro in condizione di Andrea Conti e considerando che Marco Giampaolo ha fatto capire che non considera Mehdi Leris come terzino.