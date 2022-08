Sampdoria, le ultime di mercato

La Sampdoria si prepara per la 3^giornata di campionato che la vedrà impegnata nella trasferta contro la Salernitana . Il buon pareggio contro la Juventus di lunedì scorso fa ben sperare la squadra di Giampaolo e i tifosi, ma la dirigenza blucerchiata è concentrata per piazzare gli ultimi di innesti in questi ultimi giorni di mercato.

Gli uomini del mercato Osti e Faggiano non hanno ancora accantonato l'idea di portare in blucerchiato giocatori come Dario Saric, centrocampista bosniaco dell'Ascoli, Emanuel Vignato del Bologna e Nicolò Fagioli della Juventus: tutte ipotesi che potrebbero sbloccarsi negli ultimi giorni, se non nelle ultime ore, di mercato. La mossa più utile a Giampaolo riguarda il nome di un difensore centrale con cui potenziare la retroguardia. I profili più credibili sono quelli di Matteo Gabbia del Milan e Daniele Rugani della Juventus, ma per concretizzare l'ingaggio di uno dei due è prima necessario trovare una sistemazione per Jeison Murillo, nel mirino di Trabzonspor ed Elche. Per quanto riguarda le uscite, sempre viva la prospettiva del passaggio di Fabio Depaoli al Verona, destinazione più gradita dal giocatore rispetto alla Salernitana. Anche Andrea Conti, poco fortunato nella sua prima stagione in blucerchiato, potrebbe passare al Monza.