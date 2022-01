Sampdoria, le ultime di mercato in entrata e uscita

Ultime ore di mercato per la dirigenza blucerchiata con diverse operazioni aperte

L’Augsburg insiste per Morten Thorsby in prestito con obbligo in caso di salvezza per una cifra di circa 7 milioni totali. Il giocatore sta riflettendo e una sua partenza riaprirebbe la trattativa per Linetty dal Torino alla Sampdoria. Per due piste legate calde una invece si raffredda. Jean-Pierre Nsame non arriverà. L'attaccante franco-camerunense dello Yooung Boys ha firmato con il Venezia, che lo ha prelevato dal club svizzero in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. L'attaccante era seguito dalla Sampdoria che aveva proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai tre milioni. Dopo l'accordo con il giocatore non è mai arrivata la fumata bianca, ecco che il Venezia ha colto l'occasione per chiudere la trattativa. Fumata bianca vicina per l'ucraino Supryaga dalla Dinamo Kiev. Per l'attacco il club blucerchiato sta lavorando anche per il ritorno di Gregoire Defrel del Sassuolo, che con la Samp nel 2018-2019 ha segnato 12 gol in 39 presenze.