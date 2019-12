Sampdoria, l’ex Silvestre vuole tornare: chiamata al club

Quattro stagioni tra il 2014 e il 2018 con la maglia della Sampdoria e adesso, Matias Silvestre, attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Empoli, sogna di tornare ad indossare nuovamente la maglia blucerchiata. A riportare la notizia è Il Secolo XIX, che sottolinea come l’argentino, visto anche il grave infortunio riportato da Alex Ferrari, si sia proposto al club di Massimo Ferrero. Un gesto che sarebbe stato apprezzato dalla dirigenza, che al momento, però, sembra intenzionata a dare fiducia a Jeison Murilo, mettendo così in stand-by il mercato inerente il reparto arretrato. Soltanto nel caso in cui le cose dovessero cambiare nelle prossime settimane verrebbe presa in considerazione l’autocandidatura di Silvestre.

