Sampdoria, l’idea di mercato è Fabio Borini

Si parla di mercato in casa blucerchiata con dei rinforzi per gennaio.

Redazione ITASportPress

Fabio Borini potrebbe fare ritorno in Italia a gennaio, nella sessione invernale di trattative. L’attaccante classe ’91 sta superando ogni più rosea aspettativa in Turchia con la maglia del Fatih Karagumruk e ha attirato di nuovo l'interesse di alcune squadre di Serie A. In modo particolare della Sampdoria.

Con i suoi 8 gol e 4 assist in 13 presenze, Borini è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori nel club turco in questa prima fase di stagione ma difficilmente rinnoverà il proprio contratto in scadenza al 30 giugno 2023.

Le ultime indiscrezioni parlano di lui come possibile colpo per alcuni club italiani a gennaio. Sembra che l'esterno offensivo piaccia, e non poco, a Sampdoria, Spezia e Verona disposte a trattare il tesseramento dell’esperto calciatore italiano subito nel mercato invernale.

Staremo a vedere cosa accadrà. In modo particolare vedremo chi riuscirà a spuntarla tra le tre formazioni che lotteranno per la permanenza in Serie A sino alla fine del campionato.