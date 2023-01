Sampdoria, lo “scherzetto” dell’ex Ranieri: vuole portare un big al Cagliari

Claudio Ranieri è diventato ufficialmente il tecnico del Cagliari e, anche in vista dell'avvio del mercato invernale, vuole provare a formare la rosa della squadra a suo piacimento. In tale ottica trovano conferme alcune indiscrezioni che vorrebbero il mister interessato ad un big della Sampdoria . Si parla, infatti, di Manolo Gabbiadini per il quale l'allenatore nutre grande stima.

Il tecnico, ex blucerchiato, conosce bene le qualità dell'attaccante e vorrebbe puntare su di lui nella nuova avventura in terra sarda.

Tale rumors, però, è destinato a restare tale. Infatti, la volontà di Gabbiadini è palese: non desidera lasciare Genova e la Sampdoria e soprattutto avrebbe difficoltà ad accettare la Serie B. Il giocatore è centrale nel progetto attuale di Dejan Stankovic, ama la piazza e farà di tutto per caricarsi sulle spalle la formazione blucerchiata alla ricerca di punti per la salvezza. Per questa volta, quindi, almeno sul mercato non ci sarà "lo scherzetto" dell'ex mister...