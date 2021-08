Sampdoria, lo svincolato De Luca in arrivo dal Chievo

Il giovane attaccante, non vede l'ora di debuttare in Serie A.

Nuovo e inaspettato arrivo in casa Sampdoria . La squadra del presidente Massimo Ferrero , acquista Manuel De Luca , prima punta, classe 1998. L'attaccante arriva a costo zero dal Chievo Verona , dopo essersi svincolato a causa della mancata iscrizione della squadra di Verona, nel campionato di Serie B.

ATTACCANTE - Centravanti classico, per le sue caratteristiche è stato paragonato dagli addetti ai lavori, a Mario Mandzukic. Dotato di un buon tiro e abile nel gioco aereo, può essere utile alla causa della Sampdoria. De Luca ha una certa esperienza in Serie B, nella quale ha disputato 52 partite e 10 reti nelle ultime due stagioni, tra Virtus Entella e Chievo Verona. Per aggiudicarselo i blucerchiati hanno battuto la concorrenza dello Spezia. L'allenatore della Sampdoria D'Aversa, non vede l'ora di vederlo all'opera.