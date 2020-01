Sampdoria, lo Zenit dice no al ritorno di Rigoni

Emiliano Rigoni non rientra nei piani della Sampdoria. Il centrocampista, arrivato la scorsa estate in prestito dallo Zenit San Pietroburgo, non ha convinto il tecnico Claudio Ranieri, che gli ha concesso sempre meno spazio. Ecco così quindi che i blucerchiati avrebbe pensato di rispedire in Russia l’argentino, con la situazione, però, che sembra più complicata del previsto.

LA POSIZIONE DELLO ZENIT – Lo Zenit, secondo quanto raccolto da Il Secolo XIX, non pare infatti intenzionato a riaccogliere Rigoni durante il mese di gennaio, con il giocatore che rischia così di rimanere a Genova fino al termine della stagione.