Sampdoria, nel mirino c’è Pjaca: contatti avviatissimi con la Juventus

C’è il croato Pjaca nel mirino della Sampdoria. Sfumato il trasferimento al Cagliari, la Juventus cerca una sistemazione all’ex Schalke per il finale di stagione. Il 25enne centrocampista offensivo croato, in campo negli ultimi 8 minuti della finalissima mondiale 2018 al Luzhniki di Mosca, negli uiltimi 3 anni ha maturato 26 presenze tra Schalke, Fiorentina e Juventus e quindi ha bisogno di giocare. La soluzione genovese potrebbe essere ottimale, anche in ragione dei buoni rapporti tra Juventus e Sampdoria che negli uiltimi anni hanno fatto molti affari insieme, anche e soprattutto a livello giovanlie, fino al trasferimento di Audero in blucerchiato per 20 milioni, che fanno del portiere della Under 21 il secondo doriano più costoso in 74 anni dopo Zapata, preso a 22 milioni nel 2017 e ceduto l’anno successivo all’Atalanta. Lo riporta primocanale.it.