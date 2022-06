Sampdoria, occhi su Orsolini: ecco la richiesta del Bologna

La Sampdoria sta progettando la prossima stagione. Oltre alla questione sulla cessione del club, i blucerchiati si dovranno occupare del mercato in entrata e in uscita per rinforzare l'organico a disposizione di Marco Giampaolo. Per quanto riguarda l'attacco, il capitano Fabio Quagliarella è vicino al rinnovo per un altro anno, mentre Gabbiadini è pronto a rientrare dopo l'infortunio al ginocchio della passata stagione. Per rinforzare il reparto offensivo è spuntato il nome di Riccardo Orsolini del Bologna.