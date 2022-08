Sampdoria, oggi è il Djuricic day: visite mediche e firma per il serbo

La Sampdoria ha messo a segno un colpo a sorpresa in questi giorni. La società blucerchiata si è infatti assicurata Filip Djuricic : il serbo arriva dal Sassuolo e per lui si tratta di un ritorno nella Doria, dopo l'avventura dal 2016 al 2018. Il tecnico Marco Giampaolo avrà a disposizione un vero e proprio trequartista da inserire nel suo piano tattico.

Il fantasista serbo ha raggiunto in queste ore il capoluogo ligure dove si unirà alla squadra, tecnico avuto proprio in blucerchiato dal 2016 al 2018. Il calciatore ha appena raggiunto la Casa della Salute per le visite mediche di rito dopo di che firmerà il contratto che lo legherà al club di Corte Lambruschini. "Felice di essere tornato", queste le parole del giocatore dopo l'arrivo alla clinica.