Sampdoria, passi avanti per avere Grifo

Il ds della Sampdoria Daniele Faggiano commenta i rumors su un interesse del club blucerchiato per l'attaccante del Friburgo con 6 presenze e due gol in maglia azzurra.

La Sampdoria sempre più vicina a Vincenzo Grifo. L'attaccante nel giro della nazionale di Mancini potrebbe lasciare il Friburgo e trasferirsi in Italia. La squadra tedesca non vuole farselo scappare ma la Sampdoria ci prova e oggi il ds blucerchiato Daniele Faggiano ha detto come stanno le cose: "Si fanno tanti nomi, sugli esterni abbiamo qualche difficoltà e dobbiamo lavorare su quel ruolo. È un nome che può piacere ma non è semplice arrivarci". Nei prossimi giorni il dirigente ligure continuerà la trattativa per affidare a mister D'Aversa questo bravo attaccante.