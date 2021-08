Sampdoria, per l’attacco spunta Petagna

Per l'attaccante del Napoli sarebbe un ritorno quello nella Genova blucerchiata.

La Sampdoria, dopo l'infortunio capitato a Manolo Gabbiadini è in cerca di un nuovo attaccante e tra le ipotesi di mercato, spunta una vecchia conoscenza, che in passato ha già giocato per la squadra blucerchiata.

TRATTATIVA - Secondo le notizie riportate da Sky Sport, Petagna è un profilo che sta venendo monitorato con grande attenzione da parte della società guidata da Massimo Ferrero. Conosce già il campionato italiano ed è un attaccante di peso, capace grazie al suo fisico, di occupare bene l'area di rigore e far salire la squadra. Il Napoli d'altro canto, non sarebbe contrario alla partenza dell'attaccante italiano, ma il DS dei partenopei Cristiano Giuntoli, vorrebbe proporre alla squadra blucerchiata uno scambio Thorsby-Petagna. Alla fine del mercato rimangono pochi giorni e non si esclude che già Lunedì possano esserci importati novità legate a questa trattativa. Petagna ha già giocato nella Sampdoria per qualche mese, dal Settembre del 2013 al Gennaio del 2014, disputando 5 partite, senza realizzare nessun gol.