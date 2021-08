Sampdoria per l’attacco tratta Defrel e Caputo

Una trattativa last-minute seguita da Ferrero

Sampdoria all'attacco. Può essere Ciccio Caputo la sorpresa di questo finale di calciomercato! Si pensava ad un ritorno di Defrel, invece l'incontro tra Sassuolo e Samp potrebbe portare a questo trasferimento sorprendente. Petagna verso la permanenza al Napoli, questo il motivo per cui i blucerchiati stanno provando a convincere il Sassuolo a cedere l'attaccante classe 1987. L'ad del Sassuolo e il presidente della Samp a colloquio a Palazzo Parigi, probabilmente per parlare di Defrel. Il Sassuolo ha tolto dal mercato Scamacca, quindi i blucerchiati stanno cercando di chiudere per un trasferimento in quel reparto. Lo riporta Sky.