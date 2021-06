Sampdoria, per Tedesco c’è problema ingaggio

Il presidente Ferrero incontrerà l'ex tecnico dello Spartak

Proseguono i sondaggi della Sampdoria per il nuovo tecnico dopo l'addio di Claudio Ranieri. Accanto ad Alessio Dionisi, artefice della promozione in A dell'Empoli, spunta adesso il nome di Domenico Tedesco, 36 anni, cresciuto nelle giovanili dell'Hoffenheim e reduce da un'ottima esperienza nello Spartak Mosca dove era arrivato dallo Schalke 04. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero incontrerà domani Tedesco, un 35enne che sa lavorare con i giovani e parla bene l'italiano, ma lo stipendio può essere un problema: allo Spartak Tedesco guadagnava 2 milioni di euro a stagione. Sotto la sua guida, lo Spartak è arrivato secondo nella RPL la scorsa stagione, il massimo campionato in Russia. Il mister ha annunciato la sua decisione di lasciare il club russo nel dicembre dello scorso anno per motivi familiari. Nato in Italia ma emigrato con la famiglia in Germania, Paese di cui ha la cittadinanza, si tratta di un allenatore giovane e considerato molto promettente, ma che ha la controindicazione di non aver mai lavorato in Italia. La sua candidatura sarebbe una scommessa che gli estimatori di Tedesco danno per vincente.