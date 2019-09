Sampdoria, possibile un ritorno per rinforzare la difesa

Il campionato della Sampdoria non è certo iniziato nel migliore dei modi: i blucerchiati, dopo essere stati travolti per 3-0 al debutto dalla Lazio, sono stati sconfitti anche dal Sassuolo nella seconda giornata, con gli emiliani che si sono imposti con un secco 4-1. Un avvio disastroso che ha subito fatto scattare l’allarme in casa ligure, con la dirigenza che sta guardando al mercato degli svincolati per rinforzare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco.

IDEA SILVESTRE – In particolare, come riporta calciomercato.com, alla Samp sarebbe stato offerto Matias Silvestre, attualmente senza contratto dopo l’esperienza ad Empoli. L’argentino ha già indossato i colori blucerchiati per ben quattro stagioni dal 2014 al 2018, collezionando complessivamente 124 presenze, durante le quali ha messo a segno anche una rete.