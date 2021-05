Sampdoria, Ranieri: “Non ci sono i presupposti per restare”

Claudio Ranieri ha ringraziato club e tifosi, dopo aver annunciato l'addio

LE PAROLE - Così ha spiegato l’ormai ex tecnico della Samp: "Ho detto oggi alla squadra che non resterò per un altro anno. Non ci sono i contenuti ed i presupposti per restare. Ringrazio tutti, dallo staff tecnico, sanitario, alla squadra. I calciatori sono stati dei ragazzi meravigliosi, soprattutto in un momento come quello del lockdown, alla fine del quale ci siamo salvati. Quest’anno abbiamo lottato, combattuto: abbiamo fatto tante partite belle, qualcuna sbagliata, ma questo è il calcio. Saluto e ringrazio i tifosi. Spero di essere piaciuto come allenatore".