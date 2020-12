Sampdoria, rinforzo in attacco: pazza idea Llorente

La Sampdoria è alla ricerca di un attaccante pr rinforzare il reparto avanzato. Quale occasione migliore se non la sfida odierna contro il Napoli, per parlare di… Fernando Llorente.

Il centravanti, ai margini del progetto dei partenopei, e mai in campo quest’anno, sarebbe l’obiettivo della squadra di Ranieri. Secondo Sky Sport, il club blucerchiato ha offerto sei mesi di contratto e chiede al Napoli un contributo sull’ingaggio. Al momento non vi è stata alcuna apertura da parte del diretto interessato che vorrebbe capire prima se le due società sono in grado di accordarsi per un contratto più lungo, magari della durata di una stagione e mezzo. Lo spagnolo andrebbe ad aiutare Quagliarella in avanti, garantendo gol ed esperienza.