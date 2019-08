Sampdoria, sfida all’Atalanta per un ex gioiello del PSG

Il campionato italiano non è ancora iniziato, ma sul mercato si accendono sfide intriganti tra le protagoniste della Serie A. E’ il caso di Atalanta e Sampdoria. Le due formazioni si starebbero dando battaglia per assicurarsi le prestazioni di uno dei più grandi talenti inespressi del calcio francese: Hatem Ben Arfa. Il centrocampista offensivo è attualmente svincolato dopo le esperienze al Lione e al Paris Saint-Germain. Tuttavia, il suo futuro potrebbe essere in Italia. Nerazzurri e blucerchiati sono pronti a darsi battaglia per provare a rilanciare un campione capace di mostrare sprazzi di altissimo livello. I bergamaschi sono stati i primi a farsi avanti, ma i liguri fanno sul serio e sperano di strappare Ben Arfa alla concorrente.