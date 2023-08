Sampdoria, sgarbo o favore al Genoa? Spunta l’idea Coda…

Chiuso da Retegui e da un reparto che ha visto di recente ulteriori innesti e un possibile futuro cambio modulo, Coda potrebbe pensare di cambiare aria e maglia, ma non città. In casa Sampdoria, infatti, nonostante l'arrivo in queste ore di Esposito, si cerca una garanzia per la cadetteria. Primocanale sottolinea, comunque, che per ora Coda per la Samop sia solo "poco più di un'idea di fine estate, anzi di fine mercato" ma che qualcosa possa accadere nelle ultime ore di trattative, non solo in attacco ma in ogni reparto.