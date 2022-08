Sampdoria, si accende il mercato: può arrivare un ex Serie A dal Manchester United

Ipotesi di mercato per la squadra blucerchiata di mister Giampaolo.

Redazione ITASportPress

Possibile rinforzo in casa Sampdoria. Dopo l'esordio con sconfitta in questa stagione di Serie A contro l'Atalanta, i blucerchiati cercano di sistemare la rosa a disposizione di mister Giampaolo.

Come riportato da calciomercato.com, pare possibile che un nuovo innesto possa arrivare addirittura dalla Premier League e precisamente dal Manchester United. Da quanto si apprende, il giornalista di Manchester, Jonathan Shrager avrebbe affermato come il Amad Diallo, ex anche dell'Atalanta, sarebbe stato proposto a diversi club, anche in Italia dove appunto l'agente del giocatore avrebbe fatto un sondaggio con la Sampdoria.

Da capire gli estremi della possibile trattativa. Si parlerebbe di un prestito secco fino a fine stagione. Su Diallo c'è molta concorrenza essendo un profilo giovane e con diverse pretendenti. Tra queste anche Sunderland e Blackpool in Inghilterra, Anderlecht in Belgio e Besiktas in Turchia.

Il giocatore in Italia non ha mai veramente avuto modo di mettersi in evidenza con costanza ma aveva mostrato le sue doti nelle poche apparizioni che gli erano valse appunto l'acquisto dallo United per 40 milioni di euro (25 + 15 di bonus).