Sampdoria, si muove il mercato: cifre e dettagli dell’offerta per il prossimo rinforzo

Aleksandar Dragovic e la Sampdoria tornano a sentire, reciprocamente, il proprio "profumo". Potrebbe esserci una svolta nella trattativa che dovrebbe portare il difensore della Stella Rossa in Italia.

L'austriaco classe 1991, infatti, ha da tempo espresso la propria volontà di raggiungere Dejan Stankovic in blucerchiato, salvo riscontrare la ferma opposizione del suo attuale club che, a certe condizioni, non ha mai voluto veramente trattare.

La società serba non molla, ma nemmeno la Sampdoria che nei prossimi giorni sembra essere intenzionata a presentare una nuova offerta. Pare, infatti, che per Dragovic ci sarebbe l'idea di un pagamento di 200mila euro per il prestito più l’inserimento del diritto di riscatto. È possibile che la Stella Rossa rilanci chiedendo l’obbligo di acquisto al termine della stagione.