Sampdoria, si sogna un cavallo di ritorno che farebbe impazzire i tifosi

Grande lavoro in casa Sampdoria tra campo, scrivanie e mercato. Nelle ultime ore si è diffusa una voce abbastanza clamorosa che vorrebbe un grande ex di ritorno nella Genova blucerchiata. L'edizione locale de La Repubblica ha infatti raccontato di un interessamento, a cui starebbe lavorando Romei, per Lucas Torreira , centrocampista nella scorsa stagione alla Fiorentina e ora tornato all'Arsenal.

Va detto che l'affare sembra davvero complicato, ma, come sempre accade nel mercato, non impossibile. Il primo ostacolo per la chiusura della trattativa sarebbe l'ingaggio del calciatore che è troppo elevato per gli standard della Sampdoria. Oltre 2.5 più bonus quelli chiesti in precedenza alla Fiorentina. Poi, non di meno importanza, l'eventuale costo del cartellino. L'Arsenal, infatti, chiede almeno 15 milioni. Al momento quello dei blucerchiati sembra essere quindi solo un sogno. Ma chissà che col passare dei giorni qualcosa non possa cambiare. Torreira rappresenterebbe un colpo importantissimo in grado di far impazzire i tifosi.