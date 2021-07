Sampdoria, sirene inglesi per Damsgaard: tutti i club

Damsgaard cattura l’Inghilterra: il Tottenham ci pensa, ma Paratici non è solo

Mikkel Damsgaard è uscito dal guscio dell’essere un talento semi-sconosciuto, l’Europeo lo ha consacrato e la Sampdoria inizia a sfregarsi le mani. L’ultima perla, la punizione contro l’Inghilterra in semifinale, che aveva portato momentaneamente la sua Danimarca in vantaggio. Un mix di dinamicità e qualità, applicata ad un’intelligenza tattica non comune per un classe 2000, che ha naturalmente rapito molti top club italiani ed europei.