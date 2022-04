Sampdoria, sirene per Thorsby: tanti club lo vogliono e la valutazione…

Il centrocampista piace a diversi club

Redazione ITASportPress

La Sampdoria è a lavoro per chiudere nel migliore dei modi una stagione difficile, sia dal punto di vista societario che sul piano sportivo. La lotta salvezza non è finita e i blucerchiati devono ancora sudare per mettersi al sicuro nel minor tempo possibile. Tra chi potrebbe dare una grossa mano al fine dei risultati c'è anche il centrocampista norvgese Morten Thorsby. Il mediano è da tempo balzato alle cronache anche in chiave mercato avendo suscitato l'interesse di diversi club.

Il giocatore è stato seguito dal Napoli, e si è parlato anche di un interessamento dell'Inter per il norvegese. Ma non solo. Il futuro del numero 2 blucerchiato, arrivato a Genova a parametro zero, infatti, potrebbe essere lontano da Bogliasco viste le numerose rischiese.

Attualmente a seguire Thorsby, sebbene partenopei e interisti si fosse mosse in anticipo, sarebbero rimaste altre due squadre italiane: l'Atalanta, che lo aveva cercato con decisione la scorsa estate, e la Roma. Il centrocampista, in scadenza con la Sampdoria nel 2023, ha richieste anche in Premier League.

Da capire chi vorrà investire su di lui. Servono tra u 7 e i 10 milioni per convincere la Samp...