Sampdoria, spunta il nome di Rog per la mediana: ecco i dettagli

La Sampdoria è pronta a tornare in campo e a progettare la prossima stagione di Serie A. Il direttore sportivo Daniele Faggiano è al lavoro per cercare nuovi innesti da mettere a disposizione di Marco Giampaolo. Uno dei reparti da rinforzare è sicuramente il centrocampo e nelle ultime ore è spuntata un'occasione per i blucerchiati: si tratta di Marko Rog, centrocampista di proprietà del Cagliari e con un passato anche al Napoli.