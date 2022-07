Sampdoria, spunta un nome per il centrocampo

La Sampdoria è pronta per cominciare la nuova stagione 2022-2023. La squadra di Marco Giampaolo si è riunita nel ritiro di Ponte di Legno in cui si lavora duro per arrivare al meglio al debutto in campionato. I blucerchiati, oltre alle questioni di campo, devono pensare anche al mercato. Un reparto da rinforzare è sicuramente quello del centrocampo.