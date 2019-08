Sampdoria, tentazione dalla Francia: blucerchiati vicini a Ben Arfa

Mancano due settimane all’inizio della Serie A e le formazioni del massimo campionato italiano continuano a lavorare alacremente per essere subito competitive. La Sampdoria sta valutando diverse opzioni, ma c’è una suggestione davvero intrigante proveniente dalla Francia. Secondo quanto riportato da Marca, il club blucerchiato sarebbe ad un passo dall’acquisto di Hatem Ben Arfa. Il centrocampista offensivo francese è reduce da un’ottima stagione al Rennes, ma la società transalpina ha deciso di non rinnovargli il contratto, lasciandolo svincolato. Così la Samp valuta il grande colpo a parametro zero. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per la fumata bianca di una clamorosa ed inattesa trattativa.