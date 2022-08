Sampdoria, trattativa bloccata per un difensore: i dettagli

La Sampdoria si prepara alla nuova stagione di Serie A. Il club blucerchiato vuole rendere competitiva la squadra e il tecnico Marco Giampaolo avrà bisogno di rinforzi. Dopo il recente arrivo di Filip Djuricic , il mercato della Doria sembra essersi sbloccato: il centrocampo è da rinforzare e presto potrebbe arrivare un nuovo giocatore nella mediana. Per quanto riguarda la difesa, in queste ore procede lentamente una trattativa.

La Sampdoria dovrà attendere ancora qualche giorno prima di poter abbracciare Matteo Gabbia. Il Milan ha bloccato momentaneamente la cessione in prestito del classe 1999 perché prima vorrebbe avere tra le mani un sostituto. Il nome più gettonato è quello di Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, restano vive le ipotesi Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte e Japhet Tanganga del Tottenham. Nel corso di questa settimana la situazione potrebbe sbloccarsi positivamente. Sia per il Milan sia per la Sampdoria.