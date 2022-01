Sampdoria, trattativa col Milan per Castillejo

Il club blucerchiato stringe per una operazione last minute

Una trattativa che potrebbe decollare in questi minuti di calciomercato conclusivi riguarda la Sampdoria. Il club blucerchiato vira su Samu Castillejo del Milan per arricchire l'attacco. Poiché il club sta trovando alcune difficoltà con il Sassuolo per arrivare a Defrel, ora si punta sul fantasista del Milan, sul quale c'è anche l'interessamento del Siviglia. previsto comunque un nuovo incontro per Defrel.