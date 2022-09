Sampdoria, un attaccante può partire a gennaio: i dettagli

La Sampdoria è al lavoro per migliorare la difficile situazione di classifica. L'ultimo posto certifica infatti i problemi della squadra di Giampaolo, che ancora non ha tenuto il primo successo in campionato. Questa pausa Nazionali servirà al tecnico per aggiungere ciò che manca nella testa dei suoi giocatori, ma una suggestione di mercato potrebbe infatti scoperchiare le carte in tavola.