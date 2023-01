Sampdoria, un big pronto a cambiare aria

In modo particolare, in queste ore, si sta parlando fortemente di una possibile uscita di un big. Omar Colley , assente dal match di campionato contro i neroverdi, avrebbe tante richieste. Una di questa sarebbe arrivata anche dalla Serie B e dal Cagliari di Claudio Ranieri che conosce bene la forza del difensore.

Sarebbe stato proprio il neo allenatore dei sardi a richiedere il centrale anche se l'idea non sembra essere facile da realizzare. In modo particolare la formula proposta dal Cagliari, prestito con obbligo di riscatto legato alla promozione in Serie A, non convince la Sampdoria che non sembra essere disposta a privarsi di Colley e, tantomeno, in questa modalità.