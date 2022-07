Sampdoria, un centrocampista spinge per un suo ritorno in blucerchiato: i dettagli

La Sampdoria è reduce dall’amichevole contro il Parma terminata col punteggio di 1-1. La squadra di Giampaolo cercherà di arrivare al meglio per l’esordio in campionato. Per quanto riguardo il mercato, il reparto da puntellare tra partenze e arrivi è il centrocampo. È ormai noto da tempo che Karol Linetty, attualmente in forza al Torino, stia spingendo per un suo ritorno in blucerchiato e tornare agli ordini del tecnico Giampaolo.