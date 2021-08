Sampdoria, vicino l’attaccante Supryaga

Il giovane attaccante ucraino è vicinissimo a vestire la maglia della Sampdoria.

RINFORZO - Dalle ultime indiscrezioni sembra che l'affare sia ormai in definizione. Si parla di un prestito oneroso ad un milione di Euro e un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di Euro. C'è ancora una minima distanza tra le parti, ma l'intenzione delle due società è quella di definire al più presto questa operazione di calciomercato. L'attaccante classe 2000, nell'ultima stagione, ha realizzato solo 3 reti in 31 gare disputate. Ciò nonostante, viene ritenuto un profilo molto interessante, in grado di esplodere e di mostrare a tutto il mondo le sue capacità. Il tecnico D'Aversa spera che possa farlo in Italia, con la maglia della Sampdoria.