Sanchez al Barcellona al posto di De Jong? I tifosi blaugrana dicono no…

I fan catalani non approvano il ritorno dell'attaccante

Nelle scorse ore è diventata più di una voce la possibilità di uno scambio di mercato tra l' Inter e il Barcellona con Alexis Sanchez da una parte e Luuk De Jong dall'altra protagonisti. Le due società, secondo i media iberici ed in particolare Sport.es, starebbero pensando all'affare. Un'operazione che, a quanto pare, però, non soddisfa i fan blaugrana.

Infatti, proprio Sport ha proposto un sondaggio per comprendere meglio il pensiero sull'argomento dei tifosi del Barça. L'esito? Un netto no al ritorno di Sanchez. Nel giro di una giornata sono stati oltre 40.000 i voti con i lettori che hanno dato la loro sentenza. Ben il 65% dei votanti non crede che il Nino Maravilla possa essere il rinforzo di cui la squadra di Xavi ha bisogno in questo momento delicato.