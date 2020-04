Sanchez, clamoroso retroscena al Manchester United: Solskjaer pronto a spedirlo… nelle giovanili

Qualche apparizione e pochi gol. L’avventura di Alexis Sanchez all’Inter non è decisamente decollata. Il cileno, chiamato a dare una mano alla squadra nerazzurra, non ha trovato spazio, complice anche la straordinaria affinità tra Lukaku e Lautaro Martinez e l’exploit di quest’ultimo. L’attaccante di proprietà del Manchester United potrebbe quindi fare ritorno in Premier League dove ad attenderlo potrebbe non esserci la prima squadra, bensì la primavera.

Come riporta il Sun, il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer avrebbe deciso di fare a meno del cileno e per dimostrare come la decisione sia irrevocabile, al rientro al Manchester lo spedirà ad allenarsi con la squadra giovanile. L’allenatore non è intenzionato ad inserirlo nelle future rotazioni per l’attacco e questa presa di posizione potrebbe portare Sanchez fuori da ogni gioco. Con questo scenario è anche possibile che l’Inter possa, se interessata, provare qualche mossa per tenersi il cileno, magari a prezzo di saldo…