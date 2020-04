Sanchez, futuro in Inghilterra? Un club di Premier si fa avanti

La stagione di Alexis Sanchez non si sta rivelando particolarmente complicata. Gli infortuni hanno limitato fortemente il suo rendimento con la maglia dell’Inter e i nerazzurri non sembrano convinti di formulare un’offerta al Manchester United per acquistare il suo cartellino dopo il prestito. Il Nino Maravilla si avvia verso il ritorno in Inghilterra, ma non è detto che l’Old Trafford debba diventare la sua nuova casa. L’attaccante cileno, infatti, è corteggiato da un altro club di Premier League. Si tratta del West Ham. La società londinese vorrebbe avere in squadra l’ex Barcellona, consapevole del suo enorme potenziale. Secondo quanto riportato dal Sun, sarebbero già avvenuti i primi contatti.