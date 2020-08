Sanchez ha convinto l’Inter: risolto il contratto con lo United

Gli infortuni e i dubbi sulla sua tenuta fisica hanno accompagnato Alexis Sanchez per tutta la prima parte di stagione. L’Inter, inizialmente, non sembrava intenzionata a riscattare il giocatore, che era stato girato a Milano con la formula del prestito da parte del Manchester United. Poi, a partire dall’inizio del 2020, il cileno ha ritrovato freschezza e brillantezza e non si è più fermato, diventando un punto fisso nello scacchiere di Antonio Conte.

ACQUISTO

Così, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Nino sarebbe ormai pronto per essere acquistato definitivamente dall’Inter. Il giocatore ha già risolto il contratto che lo vincola al Manchester United. I nerazzurri avrebbero ormai deciso di puntare su di lui anche per i prossimi tre anni. Infatti Sanchez dovrebbe sottoscrivere un contratto triennale. Un’importante conferma in vista della prossima stagione.