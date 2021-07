Sancho al Manchester United: Borussia Dortmund annuncia cessione per 85 milioni

Affare fattoi tra i due club per l'attaccante inglese

Prima la nota del club, poi la conferma in conferenza stampa. Il Borussia Dortmund ha ceduto Jadon Sancho al Manchester United. Il CEO dei gialloneri Watzke ha confermato l’accordo con i Red Devils: "C’è un accordo con il Manchester United per Sancho. Era il desiderio espresso di Jadon di cambiare, avremmo voluto tenerlo. Non siamo contenti dei soldi ma dispiaciuti che se ne vada".