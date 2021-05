Sancho, sirene di mercato: Borussia Dortmund conferma gentlemen’s agreement per sua partenza

Il talentino inglese ancora oggetto delle mire di mercato di tante squadre

Jadon Sancho torna ad infiammare il mercato. Il talento inglese del Borussia Dortmund , passato in secondo piano visto l'exploit del compagno di squadra Erling Haaland, resta invece uno dei gioiellini del club che ha sempre tanti ammiratori. Se la passata stagione sembrava poter partire subito verso il Manchester United, la questione potrebbe ripetersi anche nella prossima finestra di mercato. La conferma è arrivata direttamente dall'ambiente del club giallonero che ha ammesso, tramite il direttore sportivo Zorc di avere un accordo col classe 2000.

Parlando a ARD, il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc ha confermato di avere un accordo con Sancho a proposito di una sua possibile partenza nelle prossime finestre di calciomercato: "Abbiamo già stipulato un gentlemen's agreement con Jadon l'anno scorso che può cambiare in determinate condizioni", ha ammesso il dirigente. "Lui è con noi da un paio d'anni ormai. Haaland? No, con lui non abbiamo lo stesso accordo".