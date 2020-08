Sané al Bayern Monaco fa felice anche… lo Schalke 04

L’affare che ha portato Leroy Sané al Bayern Monaco dal Manchester City è stato senza dubbio tra i colpi dell’estate 2020. Il tedesco, da tempo corteggiato dal club di Monaco di Baviera, si è finalmente unito ai campioni di Germania. Massima gioia per Lewandowski e compagni, ma anche per… lo Schalke 04.

Sané al Bayern Monaco fa felice lo Schalke 04

Arrivato al Bayern Monaco per una cifra di circa 50 milioni di euro, Leroy Sané fa felice anche il suo primo club professionistico ovvero lo Schalke 04. Secondo quanto riporta Kiecker, ci sarebbe gloria anche per i tedeschi che dovrebbero percepire una somma di denaro perché primo club dove il giocatore è cresciuto. Secondo le indiscrezioni lo Schalke 04 incasserà dall’operazione 2,5 milioni di euro. Una cifra niente male per il giocatore che ha giocato per i tedeschi sia nelle giovanili che in prima squadra, ma che è diventato “grande” al Manchester City.

